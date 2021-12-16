جائزة مالية 25 ألف دولار.. تعرف على شروط التقدم لجائزة اليونسكو لعام 2021

كتب محمد صبحى

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم لعام 2021 تحت شعار "استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات" وترتكز في هذا العام 2021 على المشاريع التى استخدمت التكنولوجيا فى ظل جائحة كورونا لإعداد برامج تعليمية تضمن بشكل فعال الاستمرارية والجودة.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع الشروط التى أعلنتها اللجنة الوطنية لليونسكو التقدم بالمشروع :

1 - يجب أن يستمر المشروع المقدم من خلال الجائزة لمدة سنة واحدة على الأقل.

2 - ألا يكون المشروع وتنظيمه تابعين لليونسكو أو تلقى أي تمويل من اليونسكو.

3 - أن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة في المشروع مفتوحة ومجانية.

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:

1 - ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

2- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

3- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

ويحصل الفايزين على شهادة تقدير وميدالية وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار (خمسة وعشرون ألف دولار) ويجب أن يتم استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 30 يناير 2022.