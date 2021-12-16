توقيع بروتوكول بين مصر وأوكرانيا واتفاقيات بمجالى الفضاء والمواصفات والجودة

كتب محمد أسعد

وزيرة التعاون الدولي: حريصون على دفع علاقات التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في كافة المجالات

"المشاط" تؤكد على الفرص المتاحة لتعزيز التعاون التنموي من خلال القطاع الخاص

وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: اتفاقيتي التعاون يعززان أوجه التعاون الحالية مع مصر ونتطلع لمزيد من مجالات العمل المشترك

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا - ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز اوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولية، كما شهدت الوزيرتان التوقيع على اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تفعيل آليات التعاون في مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.

كما تستهدف تعزيز عملية تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات الثنائية وورش العمل في مختلف الأنشطة البحثية، وتوفير التدريب ورفع كفاءة المتخصصين المصريين، وبناء القدرات في مجال إدارة مشروعات الفضاء، وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة للتطبيقات الفضائية، وغيرها من المحاور ذات الأولوية للجانبين، ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد فولوديمير تافتاي، رئيس وكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية.



اللجنة المشتركة

في سياق متصل وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمركز الأوكرانى للبحث العلمى والتدريب لشئون التقييس والشهادات ومشكلات الجودة، على اتفاقية تعاون في مجال التقييس، لتعزيز العمل المشترك في المجالات الآتية تبادل المعلومات حول القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس؛ وتبادل المعلومات حول الخطط السنوية الخاصة بإعداد المواصفات؛ وتبادل الخبرات بشأن تنسيق نشاط اللجان الفنية الوطنية للتقييس وكيفية قيام هيئات التقييس الوطنية بالقيام بدور الأمانة الفنية لهذه اللجان، وتبادل الخبرات فى تطبيق تكنولوجيات المعلومات في مجال التقييس؛ وتنظيم برامج مشتركة لتدريب وإعادة تدريب المتخصصين في مجال التقييس بهدف دراسة الخبرات الدولية في هذا المجال، ووقع على مذكرة التفاهم المهندس خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسيد ألكسندر كيريانوف، نائب المدير العام للمركز الأوكرانى للبحث العلمى والتدريب لشئون التقييس والشهادات ومشكلات الجودة.

وخلال الفعاليات الختامية للجنة ترأست وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، جلسة مباحثات موسعة بحضور ممثلي الجهات المعنية من مصر وأوكرانيا، حيث تم استعراض نتائج اجتماعات الخبراء التي استمرت على مدار يومين، بحث اوجه التعاون المشترك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على اهمية العلاقات المصرية الأوكرانية التي تمتد على مدار عقود، فضلا عن اللجنة المشتركة التي تمثل إطارا للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في سبيل تطوير العلاقات المشتركة ودفع الجهود التنموية، مشيرة إلى أن اللجنة على مدار الدورات السابقة ساهمت في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا في العديد من المجالات من بينها التجارة والصناعة، الاستثمار، الإنتاج الحربى، الكهرباء، التشييد والبناء، السياحة، الصحة والدواء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل دفع رؤيتها للتنمية لعام 2030 والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال فعاليات اللجنة تعد بداية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة لاسيما في مجالات النقل والبنية التحتية وتوطين الصناعة في ظل الخطط التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتدشين المدن الجديدة وزيادة وسائل النقل المستدامة التي تربط بين مختلف المدن والمناطق الصناعية.

كما تطرقت إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في العلاقات المشتركة لمصر وأوكرانيا في ظل الخبرات الضخمة التي اكتسبها القطاع الخاص المصري في مشروعات البنية التحتية المختلفة في العديد من الدول العربية والأفريقية، وهو ما يتيح الفرصة للتعرف على المجالات المتاحة في دول أوكرانيا ودراسة الفرص التي يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص المصري.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل المشكلة التي برزت على الساحة الدولية فيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية، فإن سلاسل التوريد الإقليمية ستكون ذات أهمية كبرى وهنا تبرز اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية لتمثل وجه مهم من أوجه التعاون.



جانب من أعمال اللجنة المشتركة

ومن ناحيتها عبرت يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا - ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، عن سعادتها بإتمام أعمال الدورة الثامنة من اللجنة الأوكرانية المصرية المشتركة، وتوقيع اتفاقيتي تعاون تعززان مجالات التعاون الحالية بين البلدين، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك في المستقبل يلبي تطلعات الدولتين.

وأشارت إلى أن أوكرانيا تعتبر مصر شريكًا رئيسيًا لها في العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون، في ظل الخطط التنموية التي تتبناها أوكرانيا والمشروعات المتنوعة التي تسعى لتنفيذها.

وفي تعليقه استعرض المهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص التنموية المتاحة في المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية وغير الصناعية التي يتم التركيز عليها بناءا على دراسات جدوى دقيقة، ومجالات التعاون التي يمكن أن يتم تعزيزها مع الجانب الأوكراني.

جدير بالذكر أن مصر وأوكرانيا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في ديسمبر عام 1992، والذي تم بموجبه عقد7 دورات للجنة المشتركة آخرها عام 2018، والتى أسفرت عن توقيع البروتوكول التعاون فى المجالات التالية : الاستثمار- الجمارك- المنطقة الاقتصادية لقناه السويس- الصناعة- الزراعة- النقل- الطيران المدنى- الكهرباء والطاقة- البترول والغاز- الاسكان- السياحة- الشباب والرياضة- الصحة والدواء- تكنولوجيا الفضاء- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قطاع الأعمال.