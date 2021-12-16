اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:52 م
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تعيين الدكتور أحمد هلال عميدًا لكلية التربية بجامعة طنطا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:33 م
تعيين الدكتور أحمد هلال عميدًا لكلية التربية بجامعة طنطا الدكتور احمد هلال
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت جامعة طنطا ،صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية عميدًا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات.

وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002. وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.


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