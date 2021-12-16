"تعليم دمياط" تعلن نتائج التصفيات فى مسابقة التربية الإسلامية والثقافة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت اليوم الخميس، مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية، التى تم إجرائها على مستوى مدارس المحافظة بإشراف التوجيه العام للغة العربية بقيادة هالة الشربيني، والتي أسفرت عن فوز.



أولا: المرحلة الإبتدائية:

- ملك محمد سعد الشرقاوي إدارة الروضة التعليمية مدرسة هاشم سليم ( المستوي الأول )

- أحمد وجدي صبري عوض إدارة كفر سعد مدرسة تفتيش كفر سعد (المستوي الثاني )

- نسيبة أحمد رضوان إدارة دمياط الجديدة التعليمية مدرسة المستقبل الابتدائية (المستوي الثالث )



ثانيا: المرحلة الإعدادية:



- أنس يوسف العزازي إدارة كفر البطيخ التعليمية مدرسة ام الرضا ع (المستوي الأول )

- ناهد خالد قنديل إدارة الروضة التعليمية (المستوي الثاني )

- عمرو مصطفي السندروسي إدارة فارسكور مدرسة كفر أبو عظمة (المستوي الثالث )



ثالثا: المرحلة الثانوية:



- أحمد محمد الدسوقي إدارة دمياط التعليمية مدرسة صادق جاويش الثانوية (المستوي الأول)

- سارة وليد أبو الحمايل إدارة السرو مدرسة حمزة السنباطي الثانوية (المستوي الثاني)

- يوسف محمود الجمل إدارة كفر البطيخ التعليمية مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة (المستوي الثالث)



ويهنئ الدكتور "خالد خلف" وكيل الوزارة، الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط.



يأتى ذلك برعاية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وباشراف الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم.