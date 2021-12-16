تعطيل الدراسة فى مدارس الإسكندرية اليوم لسوء الطقس واستمرارها بالجامعة

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، ويستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

فيما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة والامتحانات والحضور للطلاب والموظفين الخميس.