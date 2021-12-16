تعرف على محتويات القربانة فى كنيسة الروم الأرثوذكس وأجزائها وسر التناول منها

كتب: محمد الأحمدى

قال المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشؤون العربية في كنيسة الروم الأرثوذكس إنه يوجد فى وسط ختم القربانة الدائرى الشكل فى كنيسة الروم الأرثوذكس مربع كبير يرمز إلى الحَمَل (يسوع المسيح)، وعن يمين الحمل مثلث كبير يرمز إلى والدة الإله، وعن يسار الحَمَل مربع يحوي إثنى عشر مثلث صغير يرمزون إلى طغمات الملائكة وقديسين العهد القديم والعهد الجديد.

ويكون الحَمَل على شكل صليب مقسم على إلى 4 مربعات، وعلى كل مربع من المربعات الأربعة مكتوب عليه الأحرف اليونانية التالية: الأول ΙΣ، وهما مختصر لأسم "يسوع" (ΙΗΣΟΥΣ باليونانية). والثاني ΧΣ، وهما مختصر لأسم "المسيح" (ΧΡΙΣΤΟΣ باليونانية). والثالث والرابع مكتوب عليهما بالتوالي NI KA وهما مختصر لكلمة "منتصر" (ΝΙΚΑΟ باليونانية.

ويكون الحَمَل مثقوب 5 ثقوب، أربعة عند كل ركن منه وواحد فى منتصفه، وترمز هذه الثقوب إلى جروح يسوع المسيح الخمس التى جُرح بها عند صلبه، والتى هى: جرح الحربة في وسطه، وجرحي يديه، وجرحي رجليه.

وعند إعداد الذبيحة المقدسة من القربانة يرفع منها كل جزء من أجزاء الختم ويوضع على الصينية المقدسة. عند رفع الحَمَل من وسط القربانة يُحرص على ألا تُثلم (تُشق) الطبقة السفلى للقربانة، لأن رفع الحمل من القربانة يرمز إلى ولادة يسوع المسيح من بطن العذراء مريم دون أن تُثلم عذريتها.

ويوضع الحَمَل فى منتصف الصينية المقدسة وعن يمنه جزء والدة الإله وعن يساره جزء الطغمات الملائكة وقديسين العهد القديم والعهد الجديد، وذلك بنفس ترتيب ختم القربانة، وأسفل الحَمَل في الوسط يوضع جزء باسم رئيس الكهنة، وعن يساره أجزاء باسماء الأحياء المطلوب ذكرهم، وعن يمينه أجزاء باسماء الأموات المطلوب ذكرهم.

وبعد دورة القرابين في القداس الإلهي توضع الصينية بما عليها يمين المائدة المقدسة والكأس بجانبها يسار المائدة المقدسة، وبعد تقديس القرابين المقدسة فى القداس الإلهى يتناول القائمون على الخدمة من الحَمَل، كما يُناول المؤمنين من الحَمَل فقط وليس من باقى الأجزاء.

وأما ما تبقى من القربانة بعد رفع الأجزاء المذكورة منها، المعروف باسم "البروتي"، فيوزع على المؤمنين بعد القداس الإلهى.



القربانة



جانب من القربانة