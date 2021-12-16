تشكيل مجلس إدارة جديد لنادى سيناء للهجن والفروسية بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

فاز "جازى سعد عايد"، برئاسة نادى سيناء للهجن والفروسية بوسط سيناء فى انتخابات تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وأعلن نادى سيناء للهجن والفروسية، أحد أندية الهجن والفروسية بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومقره قرية الجفجافة بمركز الحسنة بوسط سيناء، أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد والفوز بالتزكية.

وتشكل مجلس الإدارة الجديد من جازى سعد عايد رئيسا، ومحمد أبو عنقة نائب الرئيس، وعبدالله سيد هويشل أمين صندوق.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلا من: فضية سالم عبيد اللة ، و حميد منصور حميد، وموسى فرج الله مصلح، وعيد عوده عيد، وسليم حسان حسين، ومحمد عيد موسى، ومحمد موسى .

وعقدت الجمعية العمومية للنادى بمقر مجلس إدارة مركز شباب بئر العبد، وسبقها الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ابتداء من الموافق 24-10-2021 حتى يوم 30-10-2021 ،ولمدة اسبوع ، وتم تلقى الطلبات بمقر النادى فى قرية الجفجافة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء .

يذكر انه سبق ونظم نادى سيناء للهجن والفروسية ، سباق للهجن بمنطقة "الشليل " بقرية الجفجافة بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، شارك فيه 85 جمل تسابقت على 6 أشواط بحضور اهل الهجن وجمهور من المتابعين للسباقات بشمال ووسط سيناء وجنوبها .



جازى سعد رئيس نادى سيناء للهجن والفروسية



