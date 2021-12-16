تخدم 47 ألف مواطن.. إنشاء أول محطة من نوعها للمعالجة الثلاثية ضمن حياة كريمة بقنا

صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا، عن متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، والتي تقام على أرض مركز الوقف.



وقال شعبان عبد القادر، رئيس القرية، لـ"اليوم السابع"، إنه جاري إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية المراشدة والانتهاء من إنشاء أول محطة من نوعها للمعالجة الثلاثية بقنا، والتي ستخدم 47 ألفا و600 نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا.



وأوضح عبد القادر، أنه تجرى أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبي"، والبدء بتوريد الأثاث وتركيب وتشغيل الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات الطبية، وتطوير وحدة الإسعاف بالمراشدة، حيث تضم سيارتين مجهزتين تعمل على تقديم خدمات نقل الطوارئ على مدار 24 ساعة.