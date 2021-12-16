بشأن ظهور متحور (أوميكرون)، أوصت المراكز الافريقية -في بيان- بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.



وعن تحقيق أقصى استفادة من لقاحات الدول المانحة والجهات المتبرعة، أوصت "المراكز الأفريقية" الجهات والدول المانحة للقاحات بضرورة اتباع بعض التوصيات الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللقاحات التي يحيط عملية إمدادها ما يؤدي إلى إفسادها.



ودعت إلى أن تكون مدة صلاحية اللقاحات لا تقل عن 10 أسابيع عند وصولها إلى البلد، مع استثناءات محدودة فقط عندما تشير البلدان المتلقية إلى الاستعداد واستيعاب الجرعات مع فترات صلاحية أقصر، وأن تكون البلدان المتلقية على علم بتوافر الجرعات المتبرع بها قبل 4 أسابيع على الأقل من وصولها المؤقت إلى البلد.



يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.