تحرير 117 مخالفة وإزالات إدارية فى حملات بشوارع مدينة الأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر،بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع ومناطق التليفزيون والإسعاف والمنشية وشرق السكة الحديد ومنطقه ابوالجود وموقف السيارات وشارع مدرسة الصنايع ويوسف حسن بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والرائد على بكري والنقيب شاذلي صابر والنقيب احمد حجازي من شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الامن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 29 إشغال، و9 بائع متجول، و7 عدم إرتداء كمامة، و2 مقهي تقدم شيشه وضبط عدد 11 شيشه، و4 ميكروفون ازعاج، و3 منشأه بدون ترخيص، و16 مضبوطات متنوعه، و47 إزالات إدارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، حملة على المقاهى والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلال الحملات ضبط مقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة لرواده بشارع صلاح الدين بمنطقة حى جنوب، وتم مصادرة 4 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتى خرجت فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



المرافق بالأقصر تحرر 117 مخالفة وإزالات إدارية فى حملات بشوارع المدينة



حملات شرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر



شرطة المرافق بالأقصر تحرر 117 مخالفة وإزالات إدارية