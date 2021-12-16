تجديد حبس 4 تجار مخدرات 15 يوما لحيازتهم 30 كيلو هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 10 طرب من مخدر الحشيش و 30 كيلو جرام لمخدر الهيروين، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذين من بدائرتي قسمي اللبان والدخيلة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشه عثر بحوزتهم علي 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام و30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و4 هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.