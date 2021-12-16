تجديد حبس متهمين 15 يوما سرقا سيارة ميكروباص مملوكة لسيدة بالخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين بمنطقة الخليفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ميكروباص بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من سيدة باكتشافها سرقة سيارة ميكروباص ملكها حال توقفها بدائرة القسم وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مسجلين خطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص "قيادة أحدهما " ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما مفتاح مصطنع – 2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.