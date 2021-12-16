اليوم السابع
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تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:11 م
تجديد حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
 
وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها –  دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب").
 
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ، واتخاذه  وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية . 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها  أمكن ضبط ( عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها –  دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب") ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

التحقيق مع سيده

إدارة كيان وهمي

كيان تعليمي وهمي

نصب

استيلاء علي الاموال

عقوبة النصب

جرائم النصب

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