تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة، وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثاً إصابته تم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

تم تشكيل فريق بحث والقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.