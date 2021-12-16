تأجيل محاكمة محامى بالمنصورة استخدم توكيل سيدة بعد إلغائه لـ16 فبراير

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى، والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى، وعماد حمدي الجميل، تأجيل نظر محاكمة محامى حر بمركز شربين، لاستخدامه توكيل موكلته والتقرير بالمعارضة الاستئنافيه، رغم إلغائها التوكيل وعلمه بالإلغاء، وبموجب المعارضة الاستئنافية أضحى الحكم المقضى به قبل موكلته نهائيا وواجب النفاذ، ومتهم آخر إلى جلسة 16 فبراير 2022 لإعلان المتهم الأول.

وترجع الواقعة الى 27 يوليو عام 2020 بعد أن اتهمت النيابة العامة إ٠ ا٠ ح محامى حر هارب، والمتهم الثانى ز ٠ أ ٠ م هارب بقيام المتهم الأول بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى تزوير محرر رسمى ، وهو تقرير المعارضة الاستئنافيه فى القضية رقم 492 لسنة 2020 جنح مستأنف شربين والمؤرخ فى 27 يوليو 2020 والخاصة بشكوى المتهم الثانى ضد المجنى عليها ي ٠ ع ٠ ع ٠ أ ٠ غ وأخر حيث مثل المتهم الاول امام الموظف المختص مدعيا سريان التوكيل رقم 257 لسنة 2017 رسمى عام شربين المحرر من المجنى عليها له، على الرغم من قيام المجنى عليها بإلغاء التوكيل، وعلم المتهم الأول به.

وبناء على المعارضة الاستئنافيه تحددلها جلسة ولم تحضر المجنى عليها أو وكيل عنها لعدم علمها فأصبح الحكم الصدر ضدها بالحبس ثلاث سنوات واجب النفاذ عليها واتهمت النيابة المتهم الثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول على استعمال وكالة المجنى عليها للمتهم الأول والتقرير بالمعارضة الاستئنافية رغم إلغاء تلك الوكالة القانونية وعدم إخطارها أو المثول بجلسة المحاكمة المحددة، كما أكدت تحريات المقدم أكرم مختار صيام وكيل قسم مباحث الأموال العامة صحة الواقعة.