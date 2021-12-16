اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومنغوليا سيتجاوز مستوى ما قبل الوباء

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:37 م
بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومنغوليا سيتجاوز مستوى ما قبل الوباء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع نظيره المنغولي أوخنا خورلسوخ اليوم الخميس بأن حجم التجارة بين البلدين قد يتجاوز مستوى ما قبل الوباء بحلول نهاية العام الجاري.
 
وقال بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد انخفض (حجم التجارة) العام الماضي بنسبة 20% بسبب الوباء، وعلى الرغم من ذلك فلقد ارتفع هذا العام بنحو 25% في الأرباع الثلاثة الأولى. وهناك كل الأسباب لافتراض أننا سنصل إلى ما قبل - مستوى الوباء وتجاوزه".
 
وأضاف أن العلاقة بين البلدين تتطور، رغم تفشي الوباء، في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والعلاقات السياسية، فضلا عن التعاون العسكري والدولي.

روسيا

فلاديمير بوتين

منغوليا

روسيا ومنغوليا

أوخنا خورلسوخ

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