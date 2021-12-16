بوتين: حجم التجارة بين روسيا ومنغوليا سيتجاوز مستوى ما قبل الوباء

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع نظيره المنغولي أوخنا خورلسوخ اليوم الخميس بأن حجم التجارة بين البلدين قد يتجاوز مستوى ما قبل الوباء بحلول نهاية العام الجاري.

وقال بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد انخفض (حجم التجارة) العام الماضي بنسبة 20% بسبب الوباء، وعلى الرغم من ذلك فلقد ارتفع هذا العام بنحو 25% في الأرباع الثلاثة الأولى. وهناك كل الأسباب لافتراض أننا سنصل إلى ما قبل - مستوى الوباء وتجاوزه".

وأضاف أن العلاقة بين البلدين تتطور، رغم تفشي الوباء، في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والعلاقات السياسية، فضلا عن التعاون العسكري والدولي.