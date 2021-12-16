بعد حادث الشيخ زايد.. قانون المرور يمنع سائق السيارة من التخطى فى 9 حالات

كتب عبد الرحمن سيد

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من المعايير لمنع وقوع الحوادث المرورية، بعد حادث الشيخ زايد الذى نتج عنه وفاة 4 أشخاص، ويجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطى فى هذه الأحوال ومنها:

1- إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف.

2- إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة.

3- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.

4- إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق.

5- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.

6- فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.

7- فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

8- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.

9- فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقا لتعليمات المرور.