بعد أيام من إعصار كنتاكى.. تحذيرات من اجتياح أعاصير جديدة للولايات المتحدة

أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذى لحق ولاية كنتاكى بسبب هذه الأعاصير.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأعاصير الجديدة المحتملة يمكن أن تؤثر على نبراسكا وكانساس وأيوا ومينيسوتا، مشيرة إلى أن "الرياح الشديدة والمدمرة هى التهديد الرئيسي، ولكن من الممكن حدوث بعض الأعاصير".

وأضافت القناة الجوية ولاية ميسوري إلى قائمة الولايات السابقة التي قد تضربها الأعاصير، كاشفة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص بسبب الطقس السيء.

A #Tornado Watch has been issued for portions of #NE , #KS , #IA , & #MN until 8 PM CST. Severe, damaging winds are the primary threat, but a couple of tornadoes are possible. For the latest warning information follow: @NWSTopeka @NWSOmaha @NWSHastings @NWSTwinCities @NWSDesMoines pic.twitter.com/zsQutuJBXk

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

The current storm will race north of the Great Lakes region on Thursday. Showers will increase for the northeast, some wintry mixture across New England. Ohio and Tennessee Valley, rainfall could become locally heavy. Intermittent snow will affect the Intermountain West. pic.twitter.com/OKBYCvot2P