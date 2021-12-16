اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بعد أيام من إعصار كنتاكى.. تحذيرات من اجتياح أعاصير جديدة للولايات المتحدة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:44 ص
بعد أيام من إعصار كنتاكى.. تحذيرات من اجتياح أعاصير جديدة للولايات المتحدة إعصار كنتاكى
وكالات الأنباء

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أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذى لحق ولاية كنتاكى بسبب هذه الأعاصير.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأعاصير الجديدة المحتملة يمكن أن تؤثر على نبراسكا وكانساس وأيوا ومينيسوتا، مشيرة إلى أن "الرياح الشديدة والمدمرة هى التهديد الرئيسي، ولكن من الممكن حدوث بعض الأعاصير".

وأضافت القناة الجوية ولاية ميسوري إلى قائمة الولايات السابقة التي قد تضربها الأعاصير، كاشفة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص بسبب الطقس السيء.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

 


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