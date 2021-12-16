اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:46 م
أكرم القصاص
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بسبب الرياح.. مصرع 4 أطفال بعد سقوطهم من لعبة قفز بإحدى مدارس أستراليا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:28 م
بسبب الرياح.. مصرع 4 أطفال بعد سقوطهم من لعبة قفز بإحدى مدارس أستراليا الشرطة الإسترالية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى أربعة أطفال مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بعد أن سقطوا من "لعبة قفز" مطاطية، بسبب الرياح القوية فى مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

وقالت الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"،  إن الأطفال وقعوا من اللعبة بعد أن طارت لعشرة أمتار في الهواء جراء الرياح القوية وانفجارها في الهواء.

ووقع الحادث بينما كانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وقال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في الصف السادس، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وأكدت الشرطة لاحقا وفاة طفل آخر في المستشفى.

وأضاف: "نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة.، والتحقيق جار في الحادث".

من جهته، وصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "ببساطة لا يمكن تصوره"، وقال: أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".

وقالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز. يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار"، لافتة إلى أن "هذا حدث مأساوي جدا وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع وأيضا مع أول المستجيبين لدينا".

 


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