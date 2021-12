بسبب الرياح.. مصرع 4 أطفال بعد سقوطهم من لعبة قفز بإحدى مدارس أستراليا

لقى أربعة أطفال مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بعد أن سقطوا من "لعبة قفز" مطاطية، بسبب الرياح القوية فى مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

وقالت الشرطة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الأطفال وقعوا من اللعبة بعد أن طارت لعشرة أمتار في الهواء جراء الرياح القوية وانفجارها في الهواء.

ووقع الحادث بينما كانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وقال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في الصف السادس، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وأكدت الشرطة لاحقا وفاة طفل آخر في المستشفى.

