اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:45 م
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بركان سيميرو فى إندونيسيا ينفث سحبًا ساخنة بعد أسبوعين من كارثة الثوران

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:10 م
بركان سيميرو فى إندونيسيا ينفث سحبًا ساخنة بعد أسبوعين من كارثة الثوران بركان سيميرو
كتب محمد جمال

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نفث بركان سيميرو بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا سحبًا ساخنة اليوم، وذلك بعد أسبوعين تقريبًا من مقتل ما لا يقل عن 48 شخصًا بسبب الثوران، وأوضح رئيس وكالة الحماية المدنية فى إندونيسيا واوان هادى، أن الرماد الساخن وصل لمسافة 4.5 كيلو مترًا نحو المنحدر الشرقى للبركان.
 
ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.
 
يذكرأن، أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان "سيميرو" المدمر إلى 39 قتيلا، فى وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثث أخرى تحت تهديد انفجارات جديدة، وأفادت وكالة البحث والإغاثة الإندونيسية بأن "فريق البحث والإغاثة عثر على أربع جثث اليوم"، وتوفى شخص متأثرا بجروحه فى المستشفى، ما رفع الحصيلة إلى 39 قتيلا.
 
 
وأكد متحدث باسم الوكالة أنه لا يزال 12 شخصا فى عداد مفقودين، وثار بركان سيميرو الإندونيسى فى شرق جزيرة جاوة السبت قاذفا رمادا كثيفا وسيلا من الحمم البركانية اجتاحت عدة قرى تقع على منحدراته، ما دفع بآلاف الأشخاص المذعورين إلى الفرار من منازلهم، وأُجلى أكثر من أربعة آلاف شخص من المنطقة المتضررة ولجأوا إلى مساكن موقتة، ودمر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال.
 
1
رجال الإنقاذ فى إندونيسيا

2
تهجير المواطنين من منازلهم

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 بركان سيميرو
 
3
أضرار بالمنازل

4
رجال الإنقاذ فى إندونيسيا

56
 بركان سيميرو

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أدخنة كثيفة  لبركان سيميرو
 

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انهيار منازل
 

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فوهة بركان  بركان سيميرو
 
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تحطم المنازل وتهجير الأهالى

 

 


بركان

بركان سيميرو

إندونيسيا

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