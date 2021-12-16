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بث مباشر.. لو رايح شارع الهرم.. اعرف الطرق البديلة بعد غلقه بسبب أعمال المترو

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:50 م
بث مباشر.. لو رايح شارع الهرم.. اعرف الطرق البديلة بعد غلقه بسبب أعمال المترو شارع الهرم - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أجرى اليوم السابع، بث مباشر حول التحويلات المرورية التي أجرتها الإدارة العامة لمرور الجيزة بشارع الهرم، بسبب إنشاء محطات مترو الأنفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.



وتراقب غرف عمليات إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط شارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج لمنع الزحام اثناء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق، فإنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول 400 م وعرض 18م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ولفت المصدر، إلى أنه يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددا من التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالآتي:

- القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عز الدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى) ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

- على الراغبين فى التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.


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