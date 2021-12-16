اليوم السابع
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بالتحية العسكرية.. الجيش المصرى يستقبل أبطال قادرون باختلاف

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص
بالتحية العسكرية.. الجيش المصرى يستقبل أبطال قادرون باختلاف جانب من الفعالية
كتب - زكى القاضى

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نظمت القوات المسلحة المصرية زيارة لذوى الهمم، أبطال قادرون باختلاف، إلى الكلية الحربية، حيث أقيم لهم عرض عسكرى من طلاب الكلية، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية.
 
 

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قادرون باختلاف

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عرض عسكري

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