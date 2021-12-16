بالتحية العسكرية.. الجيش المصرى يستقبل أبطال قادرون باختلاف

نظمت القوات المسلحة المصرية زيارة لذوى الهمم، أبطال قادرون باختلاف، إلى الكلية الحربية، حيث أقيم لهم عرض عسكرى من طلاب الكلية، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية.
بالتحية العسكرية.. الجيش المصرى يستقبل أبطال قادرون باختلافالخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص
جانب من الفعالية
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