بالتحية العسكرية.. الجيش المصرى يستقبل أبطال قادرون باختلاف

كتب - زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة المصرية زيارة لذوى الهمم، أبطال قادرون باختلاف، إلى الكلية الحربية، حيث أقيم لهم عرض عسكرى من طلاب الكلية، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية.