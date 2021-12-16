"بأقص القفل".. اعترافات مسجل خطر يسرق الدراجات الهوائية بمنطقة عابدين

كتب محمود عبد الراضي - سليم على

اعترف لص فى منطقة عابدين بالقاهرة، بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الدراجات الهوائية في القاهرة، حيث دأب على رصد الدراجات الهوائية وسرقتها.

وقال المتهم، إنه اعتاد سرقة تلك الدراجات بأسلوب "قص القفل" ثم بيعها لعملائه بأسعار بخسة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مسجل خطر، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.