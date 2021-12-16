انقلاب سيارة محملة بمواد بناء فى مدينة الحسينية بالشرقية.. صور

الشرقية -فتحية الديب

وقع قبل قليل حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بناء "زلط" أثناء سيرها بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم التعامل من قبل إدارة الأزمات بالمجلس لرفع السيارة ورفع مواد البناء.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء أثناء سيرها بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحسينية.

وتم التعامل مع الحادث من قبل مجلس مدينة الحسينية، وأفاد مصدر بمجلس مدينة الحسينية، أن الحمولة الثقيلة تسببت حدوث ريح بالطريق مما أسفر عن انقلابها.