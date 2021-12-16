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النيابة العامة تقدم معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التنمر على طالب بمدرسة بشبرا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:26 م
النيابة العامة تقدم معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التنمر على طالب بمدرسة بشبرا النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.
 
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبزته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة، وقد سألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.

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أخبار مصر

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