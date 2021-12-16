اليوم السابع
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المشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن: أكاديمية الأوقاف الدولية صرح علمى من طراز رفيع

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:45 م
المشاركون بالمسابقة العالمية للقرآن: أكاديمية الأوقاف الدولية صرح علمى من طراز رفيع المشاركون فى المسابقة العالمية للقرآن
كتب على عبد الرحمن

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أشاد المشاركون في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.
 
جاء ذلك خلال زيارتهم لأكاديمية الأوقاف الدولية على هامش انعقاد مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين اليوم الخميس، وخلال تفقدهم لمبنى أكاديمية الأوقاف الدولية أكد المتسابقون أن أكاديمية الأوقاف الدولية صرح علمي على طراز عالمي رفيع وفريد، وبرامجها التدريبية المتنوعة تواكب العصر. 
 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عقدت ندوة تثقيفية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات للمشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم حاضر فيها كل من : 
الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني ، والدكتور/ خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب، وبحضور عدد من المتسابقين وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.
 
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