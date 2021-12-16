اليوم السابع
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المؤبد لعاطل اشترك مع 4 آخرين فى سرقة 2 مليون جنيه من خزينة شركة بالشرقية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:03 م
المؤبد لعاطل اشترك مع 4 آخرين فى سرقة 2 مليون جنيه من خزينة شركة بالشرقية المستشار نسيم بيومى رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، حضوريا عاطل، بالسجن المؤبد لاشتراكه مع 4 آخرين فى سرقة 2 مليون جنيه من خزينة شركة بالعاشر من رمضان، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد  السيد، وسامى زين العابدين عبده، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

 

تعود أحداث القضية رقم 10369 لسنة 2020  جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 29 نوفمبر، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات المتهم "ب ال م" 22 عاما عاطل ومقيم مركز بلبيس مع 4 آخرين سبق محاكمتهم بذات العقوبة.

 

وتضمن أمر الإحالة قيامهم بالدلوف ليلا إلى مكتب رئيس حسابات شركة بالعاشر من رمضان وقاموا بتهديده بسلاح نارى، وتمكنوا من سرقة مبلغ 2 مليون جنيه، وتوصلت تحريات الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، إلى صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة.


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