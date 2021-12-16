الكويت تعلن إجراءات جديدة بخصوص شهادات قيادة المركبات للوافدين

كتب محمد جمال

توقفت إدارة المرور فى الكويت عن استقبال جميع المعاملات المتعلقة برخص القيادة للمقيمين انتظارا لآلية جديدة ستصدر في الـ26 من الشهر الجارى.

وذكرت صحيفة "الراى" الكويتية أن "كل الوافدين فى الكويت صاروا ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالى، في انتظار وضع آلية تحيّد غير المستوفين للشروط وسحب "الليسن" (شهادة قيادة مركبة) منهم".

وقالت إن ذلك القرار الذي بدأ تطبيقه "بشكل غير معلن" قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، "صدر علنا بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن القرار "يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة" وأن إدارة المرور توقفت عن استقبال معاملات التجديد وغيرها، وحذرت من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري.

وكشفت مصادر الصحيفة أنه، وبدءا من 26 ديسمبر الجارى، سيتم سحب الرخص من الوافدين الذين حصلوا عليها من دون وجه حق، والسماح لمن تنطبق عليهم الشروط فقط باستصدار "الليسن".