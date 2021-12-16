الكرملين: لا نتفق مع حكم محكمة برلين بشأن مقتل المواطن الجورجى

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، "نحن لا نتفق مع هذا الحكم، الذي اتخذته المحكمة العليا في برلين بشأن هذه القضية".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت أن بلادها سترد على طرد ديبلوماسيين روسيين من ألمانيا بسبب هذه القضية.

ومن جانبها، أعلنت السفارة الروسية في برلين أمس الأربعاء، أنها قدمت احتجاجا لوزارة الخارجية الألمانية بشأن طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية اغتيال مواطن جورجي على الأراضي الألمانية.

وكانت الخارجية الألمانية قد استدعت السفير الروسي في برلين على خلفية إصدار المحكمة الألمانية، حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم باغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانجوشفيلي في برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية عبر السفارة الروسية في برلين، ومن ثم قررت طرد اثنين من الديبلوماسيين الروس، تعتقد بأنهما ساعدا في اغتيال المواطن الجورجي، الذي تتهمه موسكو بتنفيذ عمليا إرهابية في روسيا.