"القومي للبحوث": اللقاح المصرى "كوفى فاكس" ليس له آثار جانبية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات ب المركز القومي للبحوث ، إن اللقاح المصري «كوفي فاكس» حصل على معدلات أمان بلغت 100% وليس له أي آثار جانبية.

وأضاف محمد أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن كوفي فاكس هو إنتاج وطني، ويمكن تغييره حال حدوث أي مشكلة دون انتظار الآخرين.

وكشف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، سر تسمية اللقاح المصري «كوفي فاكس» موضحا أن اسم اللقاح عبارة عن مقطعين هما «كوفي» وهي مأخوذة من «كوفيد 19» و«فاكس» مأخوذة من «فاكسين».