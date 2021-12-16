"القومى للبحوث": لقاح كوفى فاكس المصرى يستطيع السيطرة على كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد السيد قايد، باحث بالمركز القومي للبحوث ، إن مصر لديها خبرات وأدوات أهلتها لبدء العمل على اللقاح المصري «كوفي فاكس».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «تنفيذ بروتوكولات التتابع الجيني للفيروس تستغرق فترة طويلة، واللقاح قابل للتطور»، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 50 طفرة من سلالة كورونا الجديدة، مضيفًا: «خطوات تسجيل الفاكسيم طويلة، وتتضمن مراحل عدة بينها النشر العلمي».

ومن جانبها، أكدت الدكتور أمنية محمد، باحث بمركز التميز العلمي بالقومي للبحوث، قدرة اللقاح المصري «كوفي فاكس» على احتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن الوصول لمرحلة التجارب السريرية.

وأضافت: «يتم استخدام البيض كعائل في اختبارات الإنفلونزا فيروس، وحينما تتحقق التنمية يتم إجراء أكثر من اختبار لقياس فعالية الفيروس ومعرفة مدى خطورته»، مشددة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن كافة العاملين بالمركز القومي للبحوث حصلوا على لقاح فيروس كورونا.