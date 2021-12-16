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القبض على هارب من 206 أحكام بإجمالى 190 سنة حبس بالمعادى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:54 ص
القبض على هارب من 206 أحكام بإجمالى 190 سنة حبس بالمعادى متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على محكوم عليه هارب المعادى مطلوب التنفيـذ عليـه فـى 206 أحكام بإجمالى حبس 190 سنة، تحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، مطلوب التنفيـذ عليـه فـى عـدد 206 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات ، مبانى" بإجمالى حبس 190 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 850 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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