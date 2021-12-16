اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على هارب من أحكام جنائية بحوزته كمية من الحشيش فى نجع حمادى بقنا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:49 م
القبض على هارب من أحكام جنائية بحوزته كمية من الحشيش فى نجع حمادى بقنا حملة تموين - أرشيفية
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من ضبط هارب من أحكام جنائية وبحوزته كمية من الحشيش بكمين الشعانية بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط شاب، هارب من 3 أحكام جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بكمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتحفظ علي المتهم والمضبوطات.

وفي سياق آخر أصيب طفل، اليوم الخميس، بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفل بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط الجناة وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي مستشفي قوص المركزي.


امن قنا

اخبار قنا

تجارة المخدرات

مباحث نجع حمادى

تعاطى المخدرات

مكافحة المخدرات

مدير امن قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة