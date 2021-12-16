القبض على هارب من أحكام جنائية بحوزته كمية من الحشيش فى نجع حمادى بقنا

صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، من ضبط هارب من أحكام جنائية وبحوزته كمية من الحشيش بكمين الشعانية بنجع حمادي شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط شاب، هارب من 3 أحكام جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بكمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتحفظ علي المتهم والمضبوطات.



وفي سياق آخر أصيب طفل، اليوم الخميس، بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفل بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط الجناة وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي مستشفي قوص المركزي.