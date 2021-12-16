القبض على عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على أحد الأشخاص فى الجمالية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن، تحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وأمكن ضبط المذكور، وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – أنسيال) مجهولين المصدر .

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.