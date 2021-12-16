اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:39 م
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القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش قبل ترويجها فى مدينة القصير

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:36 م
القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش قبل ترويجها فى مدينة القصير حملة أمنية - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث قسم شرطة القصير بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش حاول ترويجها بمدينة القصير، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، تلقيا إخطارا من المقدم علاء السكران رئيس مباحث القصير، يفيد بتمكن النقيب عمر فوزي معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدعي "م. ب" بحوزته 4 طرب حشيش قبل ترويجها علي عملائه بالقصير.
 
 
وتبين أن المتهم كان يخفي الحشيش داخل جاكت كان يرتديه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر مصطفى غيضان رئيس نيابة القصير بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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