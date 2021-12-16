القبض على طالب طعن عمه بـ"مطواة" بسبب خلافات الميراث فى المراغة بسوهاج

سوهاج فريق المحافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، شمال محافظة سوهاج من ضبط طالب يبلغ من العمر 20 سنة عقب قيامه بطعن عمه المسن بمطواة، بسبب الخلاف على الميراث، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المراغة المركزى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة مسن على المعاش بطعنه بالظهر على يد نجل شقيقه بسبب خلافات بينهما وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد عبدالسلام رئيس محباحث المراغة بوصول مسن يبلغ من العمر 60 سنة بالمعاش يقيم دائرة مركز المراغة إلى المستشفي المركزي مصاباً بجرح طعني شبه نافذ أعلي الظهر من الناحية اليسري، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المجنى عليه، اتهم نجل شقيقه "س ا م ع" 20 سنة طالب، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بآلة حادة، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات علي الميراث، فتم ضبط المتهم والآداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.