وقع العراق 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.
مثّل الجانب العراقي في التوقيع -وفقا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس- المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس العراقية كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا السيد لي دزي، لانشاء 679 مبنى مدرسياً.
وجرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الاقليمي لشركة سينوتيك اكو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسياً.
يذكرأن، أكدت الأمم المتحدة، استعدادها التام لدعم العراق في تنفيذ خططه وبرامجه التطويرية لخلق نظام تربوى متطور، وذكرت وزارة التربية العراقية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء أن "وزير التربية علي حميد الدليمى استقبل بمكتبه الرسمى، إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، وشيما سان جوبتا المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف في العراق، للتباحث فى شأن أوضاع التلاميذ النازحين والسبل الكفيلة لإعادة ابنائهم إلى مقاعد الدراسة التي تركوها بسبب التنظيمات الإرهابية".
وأوضح الدليمى، وفق البيان، أن "الوزارة تضع كافة إمكاناتها في خدمة النازحين وتدعم كل جهد يعمل على تخفيف كاهل العناء عن أهلنا في تلك المخيمات لضمان عودة آمنة وكريمة للذين نزحوا نتيجة الصراع مع (داعش) وإعادة دمجهم فى سلك التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تذليل الصعاب التي تواجه هذه الشريحة ليتمكنوا من الحصول على خدمات تعليمية متميزة".
وأضاف "أن وزارة التربية العراقية ستعمل سوية على إنقاذ أطفال العراق من الفكر الداعشي الذي حاول قتل الطفولة قبل كل شيء".
بدورها، أكدت إيرينا فوياشكوفا على "أهمية تنفيذ مشاريع تنموية وتربوية مستدامة تستهدف النازحين والمجتمع المضيف، بما يحقق التعافي المجتمعي ، معربة عن واستعدادهم التام لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لخلق نظام تربوي متطور".
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