العراق: ضبط مخزنين للأسلحة تابعين لـ"داعش" فى بغداد

أ.ش.أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، ضبط كدسين "مخزنين" من الأسلحة والمواد المتفجرة، تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في منطقة "العفن" جنوبي بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة، احتوى على أربعة قذائف مدفعية مختلفة الأنواع والأحجام، من المخلفات الحربية لتنظيم داعش الإرهابي، وتم رفعها بدون حادث يذكر.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة "البياع" جنوب غربي بغداد، ضبطت خلاله كدسا يحتوي على عدد من الأسلحة والأعتدة.