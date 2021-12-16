اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:08 م
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العراق: ضبط مخزنين للأسلحة تابعين لـ"داعش" فى بغداد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:15 م
العراق: ضبط مخزنين للأسلحة تابعين لـ"داعش" فى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، ضبط كدسين "مخزنين" من الأسلحة والمواد المتفجرة، تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في منطقة "العفن" جنوبي بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة، احتوى على أربعة قذائف مدفعية مختلفة الأنواع والأحجام، من المخلفات الحربية لتنظيم داعش الإرهابي، وتم رفعها بدون حادث يذكر.

وأضافت أن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة "البياع" جنوب غربي بغداد، ضبطت خلاله كدسا يحتوي على عدد من الأسلحة والأعتدة.

 


بغداد

العراق

داعش

اسلحة

مواد متفجرة

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