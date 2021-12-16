العثور على جثة طافية ببحر مويس بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، اليوم الخميس، على جثة طافية فى ترعة بحر مويس أمام عزبة عبدالله فكري، الموجودة في طريق تل حوين بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية أمام عزبة عبدالله فكري، الموجودة في طريق تل حوين بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها جثة مجهولة الهوية لشخص ذكر يبلغ من العمر 30 عامًا، يرتدى ملابسه كاملة.

وجرى الدفع بعربة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة الزقازيق، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، ومراجعة بلاغات الاختفاء وبيان وجود بلاغ باختفاء شخص بنفص مواصفات الجثة المعثور عليها من عدمه.