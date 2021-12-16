الطاقة الذرية بالعراق: تعاون مع مصر والأردن لإعادة إنشاء المنشآت البحثية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عقيل مريوش المشرف على تشكيلات النشاط النووي بالعراق و مسؤول الإتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن العراق من أوائل الدول العربية التى كانت استفادت من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن جميع المنشآت النووية و المراكز البحثية بالعراق تم تدميرها بالكامل، وتم حل هيئة الطاقة الذرية فى عام 2003.

وأضاف مريوش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات الموتمر العربى الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان، أن العراق بصدد إعادة تكوين هيئة الطاقة الذرية من خلال خطة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مجالات الطب و الزراعة والصناعة لإعادة بناء البنية التحتية العراقية.

وتابع مريوش، أن العراق فاتحة أبوابها للتعاون مع جميع الأشقاء العرب فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مثلما هم جميعهم فتحوا أبوابهم للعراق، مضيفا أن هناك تعاون بين مصر والاردن والطاقة الذرية بالعراق للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.