اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:38 م
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الصحة تكشف نصائح الوقاية من الإصابة بنزلات البرد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:38 م
الصحة تكشف نصائح الوقاية من الإصابة بنزلات البرد.. اعرف التفاصيل نصائح للوقاية من الاصابة بنزلات البرد
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح للوقاية من الاصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة والتى جاء في مقدمتها الحرص علي ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ علي درجة حرارة الجسم.
 
وتضمنت النصائح بحسب منشور لوزارة الصحة والسكان أن يحصل الشخص علي طعام صحى مع شرب المشروبات الساخنة مع المحافظة علي ممارسة الرياضة .
 
وققالت وزارة الصحة والسكان في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم الخروج من المنزل لكبار السن والأطفال.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

نزلات البرد

الاطفال

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الرياضة

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