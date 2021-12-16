السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بحظيرة مواشى بقرية الأمير التابعة لمركز أولاد صقر، كما تم السيطرة على حريق نشب بمخلفات خلف مدرسة طلعت حرب بكفر الإشارة دائرة قسم ثانى الزقازيق

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية الأمير دائرة مركز أولاد صق ، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين،ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين وتم السيطرة على النيران وتبين أنه حريق محدود ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائرية بشرية.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى مخلفات خلف مدرسة طلعت حرب بمنطقة كفر الإشارة دائرة قسم ثانى الزقازيق.