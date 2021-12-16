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السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بعض قطارات بحرى بأخرى حديثة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 ص
السكة الحديد تستبدل اليوم عربات بعض قطارات بحرى بأخرى حديثة قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من اليوم الخميس باستبدال تركيب عربات بعض قطارات خطوط الوجه البحرى بعربات محسنة (تحيا مصر)، وذلك ضمن خطة إخراج العربات القديمة من الخدمة مع نهاية العام الجارى، وتشمل الاستبدالات الآتى :

أولا: اعتبارا من اليوم

استبدال تركيب عربات قطار 963 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمراره وفق جدول التشغيل الحالى. نظرا لفك ارتباط برج الشمال يتم قيام قطار 963 من محطة كوبري الليمون.

ثانيا: اعتبارا من يوم 17/12/2021

يتم تعديل تركيب قطار 1112 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة جدوله الحالي بتركيب 10 عربات محسنة (تحيا مصر).


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