السجن 5 سنوات لسائق توك توك بتهمة التعدى على ربة منزل فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية كلا من المستشارين محمد كمال الخولى، والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى، وعماد حمدي الجميل، بالسجن 5 سنوات غيابيا لسائق توك توك، لاتهامه بالتعدى على ربة منزل بقرية كفر ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

وتعود أحداث الجناية إلى العام الحالي بقرية كفر ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، حيث قام المتهم أحمد ٠ ح ٠ م ٠ أ 26 سنة سائق توكتوك ومقيم بذات القرية ، بالتعدى على أ ٠ م ٠ ع 27 سنة ربة منزل، حاصلة على دبلوم صناعة، ومقيمة بقرية كفر ميت فارس مركز بنى عبيد، وذلك حال استقلالها مركبة التوكتوك قيادة المتهم.

وأكدت المجنى عليها أنها حال استقلالها التوكتوك مع المتهم أنه سألها على رقم محمولها وقام بالتعدى عليها.

وتوجهت إلى المركز لتحرير محضر بالواقعة، وأكدت تحريات الرائد إسلام عنان رئيس مباحث مركز شرطة بنى عبيد، صحة الواقعة، كما أكدت تحريات الرائد أحمد فتح الله وكيل بحث شرق الدقهلية، مضمون شهادة رئيس المباحث، فقرر مصطفى القاضي وكيل النيابة الكلية لشمال الدقهلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتم تحرير المحضر رقم 2696سنة 2021 جنايات مركز بنى عبيد.