السجن 3 سنوات لفراش مدرسة تعدى على تلميذة غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي ابراهيم رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمدرسة بالسجن لمدة 3 سنوات بمدرسة في العجمي، بعد اتهامه تعدى على طالبة داخل المدرسة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح العكاري، وأمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 22446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، ببلاغ من أهلية المجني عليها يفيد بقيام المتهم تعدى عليها داخل المدرسة بدائرة القسم.

وقام والد المجني عليها بتحرير محضر وبعرضه علي النيابة قررت حبس المتهم وإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.