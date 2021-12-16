السجن مدى الحياة لشخص دهس بسيارته 88 شخصا داخل كرنفال فى ألمانيا

كتبت: هناء أبو العز

حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 31 عاما بالسجن المؤبد في 89 تهمة بمحاولة قتل، وذلك لقيادته سيارته وسط حشد من المحتفلين بالكرنفال العام الماضي بالقرب من مدينة كاسل بوسط البلاد.

ووجدت محكمة كاسل الإقليمية أن الرجل الألماني مذنب في 88 تهمة بمحاولة القتل، بالإضافة إلى الأذى الجسدي الخطير وتهمة محاولة القتل والتدخل الخطير في حركة المرور.

ووجدت المحكمة أنه قاد السيارة عمدا إلى موكب يوم الاثنين الوردي في 24 فبراير 2020 ، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 88 شخصًا ، بينهم 26 طفلاً ، بعضهم في حالة خطيرة ، في بلدة فولكمارسن.

ولا يزال من غير الواضح سبب قيامه بذلك حيث التزم المتهم الصمت أثناء الإجراءات.