الرئيس السيسى يوافق على اتفاق لتنفيذ مشروع فرص المرأة فى التجارة والزراعة

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 263 لسمة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

نشر القراران في الجريدة الرسمية.