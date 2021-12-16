اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:44 م
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الدنمارك تعلن استئجار سجون فى كوسوفو لتقليل الاكتظاظ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:45 م
الدنمارك تعلن استئجار سجون فى كوسوفو لتقليل الاكتظاظ الدنمارك - صورة أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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نشرت صحيفة كورير، رغبة الدنمارك في استئجار أماكن سجون في كوسوفو لتقليل الاكتظاظ في السجون الدنماركية، حيث سيجرى إرسال رعايا الدول الثالثة المحتجزين في الدنمارك إلى كوسوفو، وذلك بعد أن توصلت الحكومة في كوبنهاجن إلى اتفاق مماثل بين الأحزاب في البرلمان يوم الأربعاء.
 
وتتعلق الاتفاقية بميزانية نظام العقوبات الدنماركي للأعوام 2022-2025، وسيجرى تحرير ما مجموعه 4 مليارات كرونة (537.91 مليون يورو)، من أجل تقليل التحميل الزائد على السجون الدنماركية ونقص الموظفين.
 
كما أعلنت وزارة الخارجية في كوبنهاجن الخميس أنها تعتزم تقديم دعم إضافي لكوسوفو، وقدر وزير الخارجية جيبي كوفود مبلغ "مساعدات التنمية" المزمعة لكوسوفو بـ45 مليون كرونر (6.05 مليون يورو)، لم يتم تحديد الغرض من استخدام هذا المبلغ.

ووفقًا لكوفود، كانت الحكومة الدنماركية تتفاوض مع كوسوفو حول شروط استئجار أماكن السجن لمدة عام تقريبًا.

وقال وزير الخارجية، وفقًا لوكالة أنباء ريتساو، إنه من الضروري عقد عدد قليل من الاجتماعات قبل أن يصبح الاتفاق جاهزًا للتوقيع، لكنه واثق جدًا من أن الجانبين يعتبران مثل هذه الاتفاقية معقولة.

سجون

الدنمارك

كوسوفو

اخبار

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