اليوم السابع
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الدفاع الروسية: تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "تسيركون" فرط صوتى من على متن فرقاطة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:49 ص
الدفاع الروسية: تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "تسيركون" فرط صوتى من على متن فرقاطة فرقاطة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقاطة الأسطول الشمالي "الأميرال جورشكوف" أجرت تجربة جديدة لإطلاق صاروخ من طراز "تسيركون" فرط صوتي على هدف ساحلي في مقاطعة "أرخانجيلسك" بأقصى شرق روسيا.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن التجربة جاءت في إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية الفرط صوتية، مشيرة إلى أن صاروخ "تسيركون" أُطلق من مياه البحر الأبيض شمال غرب روسيا على هدف ساحلي يقع في ميدان "تشيجا" في مقاطعة أرخانجيلسك.

وأضاف البيان أن التجربة تمت بنجاح، حيث أصاب الصاروخ الهدف وجرى تحليقه وفق المعايير المحددة، لافتا إلى أن سفن السطح والطيران البحري التابع للأسطول الشمالي شاركت في توفير إطلاق النار وإغلاق المنطقة.

يُذكر أن "تسيركون" هو صاروخ مجنح وفرط صوتي شامل يستخدم لتدمير الأهداف البحرية والبرية. 

وبحسب تقارير إعلامية، فإن سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9700 كيلومتر في الساعة.

 


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