الحلقة الرابعة من "بيير كاست" تناقش زواج الأطفال وتستضيف نهلة عبد التواب ممثل المجلس الدولى للسكان

كتبت : هند المغربي

تناقش الحلقة الرابعة من برنامج "بيير كاست" الذى تم إنتاجه باستوديو مؤسسة اليوم السابع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويقدمه د. محمد الخولى طبيب بشرى والمنسق الدولى العام لشبكة تثقيف الأقران Y-PEER قضية "زواج الأطفال"، ويستضيف البرنامج فى هذه الحلقة د. نهلة عبد التواب ممثل المجلس الدولي للسكان بمصر.

ووفق برنامج "بيير كاست" أنه على الرغم من التقدم الذى يشهده العالم، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والقوانين لمكافحة زواج الأطفال، إلا أنه في الحقيقه زواج الأطفال منتشر في العالم كله وبشكل كبير وينتشر أكثر في الدول النامية .

وتتناول الحلقة مسح النشء والشباب لمجلس السكان الدولى الذى تم إجراؤه على 15 ألف شاب وفتاة فى 11 ألف أسرة، ويكشف أن نسبة بلغت 23 % من الفتيات من الذين يعيشون فى الريف المصرى لمحافظات الوجه القبلى تزوجن قبل بلوغ سن 16 سنة، مقارنه بنسبة 11.2% من نفس الفئة العمرية فى الوجه البحرى، بالإضافة إلى أن 33% من الفتيات المتزوجات فى الريف المصرى للوجه القبلى تزوجوا قبل سن 18 سنة.

وفى دراسة تم إجرائها فى محافظتى أسيوط وسوهاج من مجلس السكان الدولى كشفت أن 7 من كل 10 فتيات تزوجن قبل سن 18 سنة، على الرغم من حظر القانون المصرى لتسجيل الزواج دون سن الـ18 وبلغت نسبة زواج الأقارب فيها 63.2 %